HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?, 5 avril 2023, Cléon

HIP-HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ?

37 Rue Luis Corvalan Cléon Seine-Maritime

2023-04-05 – 2023-04-05

Cie 6E DIMENSION

Pièce chorégraphique à partir de 5 ans

« Peace, unity, love and having fun ! Ça, c’est les valeurs du hip-hop. Ça veut dire que chez nous tout le monde peut danser. » « Hip-hop, est-ce bien sérieux ? » est une pièce engagée et pleine d’humour où la Chorégraphe, Séverine Bidaud, raconte avec légèreté et dérision sa rencontre avec le hip-hop. Un spectacle à mi-chemin entre la danse et le théâtre dans une mise en scène dynamique et décalée. Sur scène, la troupe de cinq danseurs met tout en œuvre pour transmettre sa passion avec authenticité et sincérité. En conférencière drôle et vivante, Séverine Bidaud cite les principaux danseurs hip-hop qui ont influencé son propre parcours artistique. Ces figures mythiques judicieusement choisies lui permettent de retracer l’origine du mouvement hip-hop, ses racines et ses influences, depuis son émergence aux USA dans les années 1970 jusqu’à nos jours. Locking, popping, break… A partir d’image d’archives, différentes techniques de la danse hip-hop sont ainsi présentées de manière ludique et pédagogique. Traitée par le biais de l’anecdote et de la technique, cette histoire de la danse hip-hop est avant tout un hommage à ceux qui ont formé des générations de danseurs et qui continuent de faire évoluer cette pratique.

L’occasion pour les jeunes et les moins jeunes de comprendre l’essence de cette culture.

Ce spectacle, d’une durée d’1h peut-être suivi d’une rencontre de 15 minutes avec le public au cours de laquelle la compagnie pourra répondre à leurs questions.

Confort : Toutes places assises, placement libre.

Billetterie : https://urlz.fr/kzOY

info@latraverse.org +33 2 35 81 25 25 https://www.latraverse.org/

