Johnny Gallagher- Slam Allen Blues LA TRAVERSE, 25 novembre 2023, CLEON.

Johnny Gallagher- Slam Allen Blues LA TRAVERSE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Samedi 25 novembre 2023 – 20H30 Johnny Gallagher 1re partie : Slam Allen Blues Reconnu pour être l‘un des meilleurs guitaristes en Irlande et au Royaume-Uni, Johnny Gallagher est d‘abord et avant tout un artiste de scène où il peut exprimer tout son talent explosif. Sa voix inimitable et expressive varie entre dynamisme et douceur, pouvant partir d‘un cri pour finir en murmure. Sa musique est décrite comme une fusion magique de country, jazz, blues, roadhouse rock et rock n ‚roll. Slam Allen était le chanteur principal, le guitariste principal et le directeur musical du légendaire James Cotton. Son expérience au sein de la légendaire Blues Cruise lui a permis de développer un sens aigu du contact avec le public. Il vous capture avec une voix qui fait écho à Otis Redding, une guitare qui vous plonge dans B. B. King et une énergie scénique qui rappelle James Brown, tout en vous captivant avec sa propre musique originale ! Johnny Gallagher Johnny Gallagher

LA TRAVERSE CLEON 37 rue Luis Corvalan Seine-Maritime

