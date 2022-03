Cléon étoilé médiathèque George Sand, 26 mars 2022, Cléon.

Cléon étoilé

médiathèque George Sand, le samedi 26 mars à 20:30

La Métropole Rouen Normandie et la Ville de Cléon se mobilisent de nouveau à l’occasion du Earth Hour 2022. Ainsi, à Cléon, les lumières seront coupées le samedi 26 mars, dans plusieurs quartiers de 20h30 à 5h du matin, les rues concernées sont la rue des Martyrs, la rue des écoles et la rue Joliot Curie ainsi que de nombreuses rues adjacentes. Cette opération internationale a pour but de mobiliser contre le changement climatique par un geste symbolique simple, celui d’éteindre les éclairages publics des villes et également ceux des habitations pour réduire la pollution lumineuse nocturne. Vous pouvez aussi y participer chez vous en éteignant les lumières et en débranchant les appareils électriques non essentiels. C’est une action écologique à plus d’un titre, elle vise à : Restaurer la qualité du ciel étoilé. Eviter les perturbations des phénomènes migratoires (oiseaux) et sur la répartition et le développement de la flore et de la faune sauvage. Permettre le maintien des rythmes biologiques chez l’humain nécessaires pour le sommeil, la vue, les cycles hormonaux, et donc le maintien d’un bon état de santé moral et physique. La médiathèque vous donne rendez-vous, le samedi 26 mars, à 20h, place Saint Roch pour redécouvrir la vie nocturne. L’occasion de faire un parcours en lecture dans les rues plongées dans le noir, et ce jusqu’au au théâtre de verdure pour tous, petits et grands. Plusieurs ateliers de découverte vous seront aussi proposés comme la reconnaissance des bruits d’animaux nocturnes, et la fabrication d’une carte du ciel pour une observation des étoiles et constellations qui se trouvent visibles au-dessus de nos têtes avec Gérard Piton, un cléonnais passionné d’astronomie. Réservation conseillée (groupe limité à 40 personnes), pensez à vos jumelles ! En cas de mauvais temps, une partie de l’action sera reportée à la médiathèque (initiation astronomique, lecture, reconnaissance des bruits des animaux nocturnes).

Pour réserver veuillez contacter la Médiathèque George Sand au 02 76 27 74 92.

Initiation astronomique avec Gérard Piton, lectures, promenade nocturne et reconnaissance des bruits des animaux. Tout public, réservation conseillée au 02 76 27 74 92 Pensez à vos jumelles !

médiathèque George Sand Place St Roch, 76410 Cleon Cléon Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00