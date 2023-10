Collecte de bonbons Cléon-d’Andran, 28 octobre 2023, Cléon-d'Andran.

Cléon-d’Andran,Drôme

Un bonbon ou un sort? Partez récolter des bonbons et autres douceurs chez les commerçants participants. Des ateliers manuels, de dessin et de cuisine ainsi qu’un stand maquillage vous attendent!.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Trick or treat? Go and collect sweets and other goodies from participating retailers. Handicraft, drawing and cooking workshops as well as a face-painting booth await you!

¿Truco o trato? Vaya a recoger caramelos y otras golosinas a los comercios participantes. También habrá talleres de manualidades, dibujo y cocina, así como un puesto de pintacaras

Ein Bonbon oder ein Spruch? Sammeln Sie Süßigkeiten und andere Leckereien bei den teilnehmenden Händlern. Bastel-, Zeichen- und Kochworkshops sowie ein Schminkstand warten auf Sie!

Mise à jour le 2023-09-30 par Montélimar Tourisme Agglomération