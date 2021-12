Clément Vercelletto : Devenir imperceptible (parfois de l’or parfois du gris) – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 24 mars 2022, Rezé.

2022-03-24

Horaire : 20:00

Gratuit : non 16 € / 12 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Danse, musique contemporaine. Clément Vercelletto propose une œuvre très singulière, à mi-chemin entre installation et écriture musicale & chorégraphique. Un paysage sonore où l’interprète Pau Simon fait le lien entre le geste et le son. »Devenir imperceptible » naît du désir de Clément Vercelletto d’expérimenter avec les outils accumulés dans sa pratique de musicien et compositeur, de les transposer sur un plateau de théâtre pour les transmettre et les interroger. Le dispositif sonore est vecteur d’improvisation et d’écriture au plateau, de mise en scène. Il est ici assez simple : il s’agit d’un microphone fixé sur chacune des chevilles de l’interprète Pau Simon. Les sons du corps sont ainsi sur-amplifiés et spatialisés, presque matérialisés, et guident l’écriture de la chorégraphie. La scénographie est constituée par la matière sonore ainsi sculptée mais aussi par une œuvre de Bastien Mignot, un cercle d’écorces de pin d’environ 5 mètres de diamètre, disposé au sol. Sur scène également, une pièce de lutherie expérimentale au doux nom d’oiseau, l’engoulevent, instrument à soufflerie basé sur un sommier d’orgue portatif, né du croisement entre des appeaux et un orgue, qui joue le paysage sonore de cet écosystème inventé.

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/