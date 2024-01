CLÉMENT SIMON TRIO Le Baiser Salé Paris, mercredi 21 février 2024.

Le mercredi 21 février 2024

de 21h00 à 00h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 22 EUR

Inspiré des grands trios jazz classiques comme du rythm’n blues ou de la musique brésilienne, le trio du pianiste Clément Simon réinvente l’exercice en mélangeant les formes et les couleurs.

Clément Simon piano, Thomas Posner cbasse, Philippe Maniez batterie

Inspiré des grands trios jazz classiques comme du rythm’n blues ou de la musique brésilienne, le trio du pianiste Clément Simon réinvente l’exercice dans un style foisonnant et introspectif. Il mélange les formes et les couleurs entre reprises inattendues et compositions subtiles… Un trio flamboyant, porté par des musiciens complices !

Aussi à l’aise en sideman qu’en leader, en trio traditionnel ou bien dans un quintet faisant la part belle à ses compositions, on a pu apercevoir Clément Simon aux côtés de Didier Lockwood, Pierre Perchaud mais aussi Marie-Claude Pietragalla ou Raúl Paz.

Façonné par la musique savante européenne autant que par les musiques africaines et latino-américaines, son propre style résulte d’un large éventail d’influences (Ahmad Jamal, Keith Jarrett, Michel Camilo, Herbie Hancock,Brad Mehldau…) allant du classique aux musiques traditionnelles en passant par le rythm’n blues et la musique de film, il mûrit un jazz unique, fait de lyrisme et de modernité.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-cl-ment-simon-trio-21h00

CLÉMENT SIMON TRIO