CLÉMENT MERIENNE présente PÉTROLE Le Baiser Salé Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Le mardi 16 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Jeune pianiste talentueux, Clément Merienne rejoint la résidence #JazzDeDemain pour expérimenter toute sa créativité musicale !

Clément Merienne piano/synthés, Sol Léna-Schroll sax, Hector Léna-Schroll trompette/piccolo, Emilian Ducret batterie

Pétrole est né de la rencontre entre 4 musiciens aux inspirations artistiques proches, centrées autour d’idées de composition basées sur les cycles rythmiques, les polyrythmies, la micro-tonalité, la musique répétitive et sur une volonté de faire coexister organiquement acoustique et électronique. Pour cela, les compositions des 4 membres du groupe puisent leur inspiration dans un spectre d’influences varié, allant de Steve Coleman et Henry Threadgill à Olivier Messiaen, en passant par le gamelan javanais.

Clément Merienne se démarque par sa recherche constante d’ouverture et sa volonté de briser les barrières stylistiques en utilisant notamment le piano préparé et l’électronique musicale. Il s’inspire de musiciens renommés comme Benoit Delbecq, Fred Hersch ou encore le groupe Octurn, et explore également des sonorités indiennes, gnawa ou bulgares… Plongez dans l’univers passionnant de Clément Merienne et laissez-vous transporter par sa créativité et son talent musical !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences bimestrielles permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

