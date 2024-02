CLÉMENT MERIENNE présente « Fata Morgana » au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 19h00 à 20h30

Clément Merienne se démarque par sa recherche constante d’ouverture et sa volonté de briser les barrières stylistiques en utilisant notamment le piano préparé et l’électronique musicale.

Clément Merienne piano/synthés, Lisa Guérif voix, Rose Dehors trombone/flûtes à bec, Achille Alvarado trompette/électronique, Tom Boizot cbasse, Loup Godfroy batterie/éléctronique

Clément Merienne se démarque par sa recherche constante d’ouverture et sa volonté de briser les barrières stylistiques en utilisant notamment le piano préparé et l’électronique musicale. Pour ce projet inédit, il nous fait vivre une véritable « Fata Morgana », une expérience visuelle née de mirages captivants. Avec son sextet, il transforme des chansons indie pop en utilisant une instrumentation unique, mêlant jazz et pop alternative. Leurs morceaux comportent des influences de musique ancienne à contemporaine, tout en étant centrés sur des mélodies simples et des textes délicats inspirés de la poésie Anglo-Saxonne.

Clément s’inspire de musiciens renommés comme Benoit Delbecq, Fred Hersch ou encore le groupe Octurn, et explore également des sonorités indiennes, gnawa ou bulgares… Plongez dans son univers passionnant et laissez-vous transporter par sa créativité et son talent musical !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences bimestrielles permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

