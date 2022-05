CLEMENT LEFEBVRE, PIANISTE Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

CLEMENT LEFEBVRE, PIANISTE Condette, 8 mai 2022, Condette. CLEMENT LEFEBVRE, PIANISTE Centre de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-05-08 – 2022-05-08

Centre de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette S’il existe un cercle des poètes-musiciens, le pianiste Clément Lefebvre est un porte-flambeau de sa génération. Son premier disque “Rameau/Couperin”, paru en 2018 chez Evidence Classics, le révèle comme tel au public mélomane et au sein du monde musical. Cette gravure porte dès lors sa signature artistique unique, qui lui vaut une reconnaissance immédiate et unanime : un “coup de maître” couronné d’un Diapason d’Or Découverte.

A partir de 5 ans

Gratuit

Sur réservation

Au Théâtre Elisabéthain

Horaires : 16H00

