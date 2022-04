Clément K ne croit en rien, 21 avril 2022, .

Clément K ne croit en rien

2022-04-21 21:30:00 – 2022-04-21

15 15 C’est parce qu’il ne croit en rien que Clément K aime rire de tout.



Fils d’expats, ado geek biberonné au Dark Web puis journaliste de formation, Clément K de nature pourtant optimiste et engagée, a fini par perdre tout espoir dans le genre humain et développer une forme d’athéisme idéologique.



Ce qu’on dira sûrement de lui :

“Clément K ne croit en rien, c’est pour çà que son spectacle est nul”

“Clément K, plus drôle dans la vie que sur scène”

“C’est définitivement la taille qui compte !”

“30 minutes de jonglage ? Vraiment ?”

C’est parce qu’il ne croit en rien que Clément K aime rire de tout.

C’est parce qu’il ne croit en rien que Clément K aime rire de tout.



Fils d’expats, ado geek biberonné au Dark Web puis journaliste de formation, Clément K de nature pourtant optimiste et engagée, a fini par perdre tout espoir dans le genre humain et développer une forme d’athéisme idéologique.



Ce qu’on dira sûrement de lui :

“Clément K ne croit en rien, c’est pour çà que son spectacle est nul”

“Clément K, plus drôle dans la vie que sur scène”

“C’est définitivement la taille qui compte !”

“30 minutes de jonglage ? Vraiment ?”

dernière mise à jour : 2022-03-21 par