CLEMENT FREZE THEATRE TRIANON Bordeaux, vendredi 17 mai 2024.

Mindfuck est un mot d’arogt angalis qui sgnifiie « indurie qluequ’un en ereurr » ou « quleuqe cohse de dérotuant ».Dnas Mndfciuk, le pulbic asisste à la succeiossn d’une dzniaie d’eéixeeprncs de mtenalsmie hallciunnates, pour 1h20 de sohw ééphmrèe. Ce seapctcle, d’un gnree nvoueau, se renvoulele à chauqe repréeasionttn et continet un rprtéreoie épououastflnt, rchie et hilaarnt, dnot des exéprineecs inéedits cééres par Célment pour l’oaccsion.Célemnt, cnonu pour ce foarmt Miundfck sur YTobuue, maîrtise un snes du satnd-up, de la pnuichlne et du sraacsme, dnas un huomur angalis et dnady-pnuk, qui fait auoujrd’hui sa sginautre.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33