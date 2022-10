Clément Fourment – Odyssée, 29 octobre 2022, .

Clément Fourment – Odyssée



2022-10-29 – 2022-12-16

Dans le cadre de la Saison du Dessin initiée par PAREIDOLIE, le Salon International du Dessin Contemporain.



Restitution de résidence dans le cadre de la Saison du Dessin Nord / Sud et des résidences croisées Amiens/Marseille.



Vernissage le vendredi 28 octobre 2022 à 18h

En partenariat avec le FRAC Picardie, le centre culturel Léo Lagrange et Amiens Métropole.



Clément Fourment

Artiste plasticien né en 1992 dans l’Oise (60).



Dans sa démarche, le dessin lui sert de leitmotiv à tout un travail imagé. Riche d’une expérimentation perpétuelle, dessins, peintures, sculptures et gravures se côtoient pour former un univers fantastique. Chaque dessin permet d’en engendrer un nouveau et c’est ainsi tout un chemin graphique qui se dessine devant les yeux de l’artiste.



Au cours de sa résidence au Château de Servières, Clément Fourment travaille dans l’espace d’exposition une «odyssée graphique».

Du trésor à la relique, en passant par le héros ou la péripétie, tous ces marqueurs viennent nourrir les intentions de l’artiste : celles de créer une mythologie contemporaine. Cette nouvelle odyssée résonne et trouve tout son sens dans la cité phocéenne, carrefour historique des civilisations.

