Clément Chauvet : carnets de voyage au Ploukistan Ostau dau País Marselhés, 4 décembre 2021, Marseille.

Clément Chauvet : carnets de voyage au Ploukistan

Ostau dau País Marselhés, le samedi 4 décembre à 20:00

Concert/conférence de Clément Chauvet « Si c’est patois, c’est donc ton frère ! Carnets de voyage au Ploukistan ». Au travers d’un répertoire chanté à capela, Clément Chauvet nous raconte son parcours initiatique depuis plus de 20 ans d’apprentissage des musiques populaires des pays de langue d’Oc et des régions de France à forte conscience d’elles même. Il nous parle de sa surprise de découvrir le fond commun, les similitudes et les particularismes des thèmes, des langues, des contextes, des formes et des sujets des répertoires chantés des pays provencaux (nissart, marsilhès, rhodanenc), languedocien,(nimesenc, monpelhierenc, setori, tolosenc, cevenols), biarnes… et au delà jusqu’en Bretagne, Corse, Antilles Françaises… Dans ce voyage, il parle de cultures populaires minorisées, de la disparition des langues et des répertoires chantées régionaux, de la fabrication du « plouc » comme outil de domination et d’uniformisation, de chansons de clochers, de poètes paysans, de viralengas, de carnavals, de metamorphoses… 20h ouverture des portes 21h concert 22h30 fermeture

♫♫♫

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T22:30:00