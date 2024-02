Clément Bouscarel aux Grottes de Lacave Lacave, samedi 6 avril 2024.

Clément Bouscarel aux Grottes de Lacave Lacave Lot

Clément Bouscarel, conteur paysan…

« Je vis depuis toujours dans le ferme familiale près du village de Creysse, au bord de la rivière Dordogne dans le Haut-Quercy. Mon grand-père, mon grand-oncle et d’autres anciens m’ont raconté des légendes, des contes et des histoires de ce pays. C’est mon tour de les transmettre en français et en occitan. »

Places limitées, sur réservation.

A partir de 7 ans.

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Grottes de lavave

Lacave 46200 Lot Occitanie fermebouscarel@gmail.com

L’événement Clément Bouscarel aux Grottes de Lacave Lacave a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Vallée de la Dordogne