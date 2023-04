Clément Blouin | Magicien

Clément Blouin | Magicien, 19 avril 2023, . , , Clément Blouin | Magicien

2023-04-19 19:00:00 – 2023-04-19 . Clément Blouin présente son dernier spectacle au théâtre à l’Ouest.

« Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère…

Sinon je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières années à Paris !

Et tout ça… grâce à la magie ! »

Source : Théâtre à l'ouest

dernière mise à jour : 2023-03-28

