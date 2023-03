Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône

Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON, 31 octobre 2023, DECINES CHARPIEU. Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON. Un spectacle à la date du 2023-10-31 à 21:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Spectacle d’humour et de magie. Cet enfant terrible de la magie s’en amuse avec classe et parfois même arrogance. Clement Blouin est un drôle de magicien qui a 70 minutes pour faire disparaitre tous les objets présents sur scène. Je me demande souvent si l’enfant que j’étais a bien changé ? Pourquoi être aussi grand quand on est magicien ? Pourquoi les gens bizarres se mettent toujours au premier rang de mes spectacles ? Clément Blouin Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST – LYON DECINES CHARPIEU 2 AVENUE SIMONE VEIL Rhône Spectacle d’humour et de magie. Cet enfant terrible de la magie s’en amuse avec classe et parfois même arrogance. Clement Blouin est un drôle de magicien qui a 70 minutes pour faire disparaitre tous les objets présents sur scène. Je me demande souvent si l’enfant que j’étais a bien changé ?

Pourquoi être aussi grand quand on est magicien ?

Pourquoi les gens bizarres se mettent toujours au premier rang de mes spectacles ? .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu THEATRE A L'OUEST - LYON Adresse 2 AVENUE SIMONE VEIL Ville DECINES CHARPIEU Departement Rhône Lieu Ville THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines charpieu/

Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON 2023-10-31 was last modified: by Clément Blouin-Magicien (Tournée) THEATRE A L’OUEST – LYON THEATRE A L'OUEST - LYON 31 octobre 2023 THEATRE A L'OUEST - LYON DECINES CHARPIEU

DECINES CHARPIEU Rhône