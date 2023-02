CLEMENT BLOUIN – MAGICIEN (Tournée) CASINO – LA CAVE ARRAS Catégorie d’Évènement: Arras

CLEMENT BLOUIN – MAGICIEN (Tournée) CASINO – LA CAVE, 4 mars 2023 00:00, ARRAS. CLEMENT BLOUIN – MAGICIEN (Tournée) Clément Blouin. De 2023-03-04 à 2023-04-23 19:00. Tarif : 20.0 20.0 euros CASINO – LA CAVE ARRAS 62000 . Avec Clément Blouin. Mise en scène Jacky Mat. Le sujet :“Magicien ? C’est pas un métier !”… Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon, je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières années à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! Informations :Merci de ne pas réserver sur le site des 3T, nous leur transmettons votre réservation.. Clément Blouin Votre billet est ici Avec Clément Blouin. Mise en scène Jacky Mat. Le sujet : “Magicien ? C’est pas un métier !”… Heureusement que je n’ai pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon, je ne pourrais pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières années à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie ! Informations :

Merci de ne pas réserver sur le site des 3T, nous leur transmettons votre réservation. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Arras Autres Lieu CASINO - LA CAVE Adresse 3, rue Emile Legrelle Ville ARRAS Tarif 20.0-20.0 euros

CASINO - LA CAVE ARRAS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/

CLEMENT BLOUIN – MAGICIEN (Tournée) CASINO – LA CAVE 2023-03-04 was last modified: by CLEMENT BLOUIN – MAGICIEN (Tournée) CASINO – LA CAVE CASINO - LA CAVE 4 mars 2023 00:00 CASINO - LA CAVE ARRAS

ARRAS