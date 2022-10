Clément Bertrand – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concert. PEAU À PEAU – Nouvelle Création 2023. Mise en spectacle du recueil éponyme (Editions Itinéraires 2021). Comme à son habitude, les projets de Clément Bertrand se continuent les uns les autres. Ainsi, le titre qui terminait son dernier album, “Secondes Tigre”, devient porte d’entrée PEAU À PEAU. Ou comment une décision lourde de sens prise en musique amène à la naissance d’une vie balbutiante sur papier. Le cadre est donné : du premier jour au premier pas. Car dans l’interstice, l’enfant de l’île d’Yeu est devenu papa et se sent la première maman du monde. Gribouillé avec les yeux dans l’intimité du confinement, le texte prend ici pleine puissance, porté par la voix tendrement rugissante du conteur-chanteur et du spectre large sonore de claviers et machines, tenu de main de maître par Matthieu Lesénechal. Il y avait des enfants qui riaient dehors / Un jour ils riront assez fort / Pour tout recommencer à zéro. Voix / Textes : Clément BertrandPiano / Claviers / Machines : Matthieu LesénechalMusique : Clément Bertrand et Matthieu LesénechalRegard extérieur / Visuels : Pierrick GuidouDurée : 50 min. Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Accueil

