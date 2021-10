Paris Le Baiser Salé île de France, Paris CLÉMENCE NGUON Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 9 novembre 2021

de 19h30 à 20h45

Auteure-compositrice-interprète, Clémence Nguon dévoile une personnalité aux nombreux visages dans laquelle fusionnent le Jazz, la Chanson Française, la Pop Urbaine ainsi que la musique traditionnelle Vietnamienne, précieux héritage de sa double culture. Clémence Nguon débute son éducation musicale à l’âge de sept ans par l’étude du violon classique, avant d’apprendre la guitare et le chant en autodidacte. Elle compose ensuite rapidement son premier tour de chant acoustique et multiplie les expériences scéniques avec son seul-en-scène (Les Trois Baudets, La Goutte d’Or, La Fleche d’Or, La Boule Noire, La Batterie…). Elle parfait sa technique vocale auprès de nombreux coachs, se produit simultanément dans diverses formations (Gospel Pour 100 Voix, Soma Age…), et côtoie les plateaux TV et télé́-crochets (C à vous, Taratata, La Nouvelle Star..). En 2017, elle intègre le prestigieux CMDL fondé par le violoniste Didier LOCKWOOD où elle se forme au Jazz durant trois ans. Actuellement en plein développement de projet, elle travaille avec cœur sur son premier EP, aux côtés du talentueux guitariste, Nguyên Lê. #SoyezCurieux CLÉMENCE NGUON voix, JEAN-SEBASTIEN GRUNFELDER claviers, YOORIM WON flûte traversière, DENIS PITALUA basse, LÉO TOCHON batterie Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

2021-11-09T19:30:00+01:00_2021-11-09T20:45:00+01:00

