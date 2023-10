Avant-première « La ferme des Bertrand » à Clelles (38) Clelles – Cinéma Jean Giono Clelles, 28 novembre 2023, Clelles.

Avant-première « La ferme des Bertrand » à Clelles (38) Mardi 28 novembre, 20h00 Clelles – Cinéma Jean Giono

Ce film dévoile des parcours de vie bouleversants où travail et transmission occupent une place centrale : une histoire à la fois intime, sociale et économique de notre monde paysan. Avant-première au cinéma La Turbine à 20h30, en présence du réalisateur Gilles Perret et de la MSA pour un temps d’échanges à l’issue de la projection.

Plus d’information sur alpesdunord.msa.fr

Clelles – Cinéma Jean Giono Rue de l’Arsenal, 38930 Clelles Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://alpesdunord.msa.fr/lfp/web/msa-alpes-du-nord/avant-premi%C3%A8re-ferme-des-bertrand-msa-gilles-perret »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

