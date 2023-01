Cléder Race 2023 Cléder Cléder Cléder Catégories d’Évènement: Cléder

Finistère

kb:France5329

Cléder Race 2023 Cléder, 16 juillet 2023, Cléder Cléder. Cléder Race 2023 Cléder Finistère

2023-07-16 09:30:00 – 2023-07-16 12:30:00 Cléder

Finistère Cléder Course multi sports inclusive en solo ou en relais avec 500m de natation, 12 km de vélo, 3 km de paddle ou kayak et 6 km de course à pied.

Deux parcours de marche de 5 et 8 km.

Courses enfants 10/12 et 13/15 ans. association.diharz@gmail.com +33 7 81 66 92 54 Cléder

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Cléder, Finistère, kb:France5329 Autres Lieu Cléder Adresse Cléder Finistère Ville Cléder Cléder lieuville Cléder Departement Finistère

Cléder Cléder Cléder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleder-cleder/

Cléder Race 2023 Cléder 2023-07-16 was last modified: by Cléder Race 2023 Cléder Cléder 16 juillet 2023 Cléder Cléder kb:France5329 Cléder, Finistère finistère

Cléder Cléder Finistère