Course multisport inclusive ouverte à tous homme, femme, valide ou en situation de handicap.

600m de natation en mer, 12 km de vélo sur les routes et chemins, 3 km de kayak ou paddle en baie de Roguennig, 6 km de course à pied sur le GR34.

On peut la faire en solo (4 épreuves) en duo (2 épreuves chacun) ou à 4 (1 épreuve par personne)

Deux parcours de marche de 5 et 8 Km sur le GR34

course enfants l’après midi (10/16ans): nage + course sur la plage

association.diharz@gmail.com +33 7 81 66 92 54

