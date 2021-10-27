CHASSE AU DRAGON DANS LES BOIS : LE REVEIL DU DRAGON château de Kermenguy Cléder
CHASSE AU DRAGON DANS LES BOIS : LE REVEIL DU DRAGON château de Kermenguy, 27 octobre 2021 14:00, Cléder.
Mercredi 27 octobre, 14h00 Sur place Entrée Libre – 4 €/Personne à partir de 4 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans http://chateau-de-kermenguy.e-monsite.com/reservation/billet-entree.html#bookings_calendar
Chasse au dragon est une chasse au trésor dans les bois du château de Kermenguy
“LE RÉVEIL DU DRAGON”
TEMPS DU PARCOURS : PRÉVOIR 1 H 30 (MINIMUM) À 2 H DE PARCOURS DANS LES BOIS.
HORAIRES : DE 14 H À 17 H 30 (HEURE DES DERNIERS DÉPARTS)
DÉPART DES GROUPES AU FUR ET À MESURE DE LEUR ARRIVÉE, L’HORAIRE DE LA CHASSE AU DRAGON N’EST PAS FIXE.
TARIF : 4 €/PERSONNE (GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS)
1 LIVRET JEU OFFERT – LIVRET SUPPLÉMENTAIRE : 0,50 €
1 diplôme de chasseur de dragon remis à chaque participant à la fin du parcours
PRÉVOIR DES CHAUSSURES ET UNE TENUE ADAPTÉS À LA MARCHE DANS LES BOIS !
UNE CHASSE TRÉSOR : UN PARCOURS DANS LES BOIS, SOUS FORME D’UNE CHASSE AU TRÉSOR PLEINE D’ÉNIGMES À RÉSOUDRE, IL FAUDRA AIDER LA FÉE LÉNAËLLE À TROUVER LA CACHETTE DU TERRIBLE DRAGON :
VIVEZ L’AVENTURE !
VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE VIVRE AU VIÈME SIÈCLE ? VOUS AIMEZ LA NATURE, L’AVENTURE, LES BOIS ET LES CHÂTEAUX ? PETITE, VOUS AVEZ SUPPLIÉ VOS PARENTS DE VOUS APPELER ARNEGONDE, FRÉDEGONDE OU MÊME WISIGARDE ? PETIT, EN JOUANT AUX PREUX CHEVALIERS, VOUS INTERPELIEZ VOS PETITS CAMARADES EN LES PRÉNOMMANT DAGOBERT, CHILDERIC OU GUNTHAIRE ?
VENEZ REMONTER LE TEMPS AU CHÂTEAU DE KERMENGUY
château de Kermenguy 1-château de Kermenguy 29233 Cléder Finistère
mercredi 27 octobre – 14h00 à 17h00