Balade contée au crépuscule Pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 18 juillet – 23 août Les balades contées, ce sont des ronds à pied d'environ trois kilomètres dans lesquels s'invitent des contes, légendes ou mythologies. Conteur ou conteuse, à chacun sa version… Sautons ensemble à pieds joints dans la grande bleue de l'imaginaire, et faisons surgir l'invisible !

> CALENDRIER

Mardi 18 juillet avec Alice Desembruns

Mercredi 19 juillet avec Alice Desembruns

Mercredi 26 juillet avec Lukaz Nedeleg

Mercredi 2 août avec Cécile de Lagillardaie

Mardi 8 août avec Alice Desembruns

Mercredi 9 août avec Alice Desembruns

Mardi 15 août avec Alice Desembruns

Mercredi 16 août avec Cécile de Lagillardaie

Mercredi 23 août avec Lukaz Nedeleg

> RENDEZ-VOUS

20h30 sur le parking de la Pointe du Van

> RÉSERVATIONS

07 77 07 45 69 / kontakt@ciesafar.com

> INFOS

durée d’environ 2h

à partir de 6-7 ans

