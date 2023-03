La Pointe de Brézellec Cléden-Cap-Sizun Cléden-Cap-Sizun Catégories d’Évènement: Cléden-Cap-Sizun

Finistère Cléden-Cap-Sizun . La côte nord du Cap-Sizun offre au visiteur un panorama inattendu. D’une apparence calme et placide, la mer peut très vite se former et s’avérer piégeuse. Loin de s’en plaindre, les hommes ont su s’adapter et aménager ce paysage si sauvage et déchiqueté. Une déambulation de près d’1 km sur un sentier très dénivelé pour découvrir un de ces nombreux trésors méconnus du Grand Site de France. Prévoir de quoi s’hydrater et un léger encas De bonnes chaussures de marche Des protections adaptées à la météo (pluie, soleil, vent…). visite@pointeduraz.com +33 6 76 47 48 95 http://www.pointeduraz.com/ Cléden-Cap-Sizun

