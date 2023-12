Clédat & Petitpierre – Poufs aux sentiments Le Carreau du Temple Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Du mardi 16 janvier 2024 au mercredi 17 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Voyage onirique sur le thème de l’amour, cette pièce du duo de plasticiens-chorégraphes Clédat & Petitipierre nous invite dans étranger et baroque, où les décors et les costumes nous (re)plongent dans l’époque de la Belle Danse. Amateurs des jardins de Le Nôtre et des perruques blanches ne pourront qu’apprécier !

Poufs aux sentiments est une rêverie autour de l’amour dont les réminiscences nous proviennent d’un monde lointain, témoin d’un goût certain pour la théâtralité et l’artifice. Perruques, blanc de céruse, jardins à la française et Belle Danse sont alors les ingrédients d’un spectacle permanent où les corps costumés se mettent en scène dans la nature artificielle et géométrique des jardins, eux-mêmes conçus comme des théâtres de verdure…

Le duo chorégraphique plasticien s’entend à magnifier jusqu’à l’absurde et le poétique des formes remarquables qui deviennent des éléments moteur de la pièce. Ni reconstruction, ni reconstitution ! Ils ouvrent en grand les fenêtres de l’imaginaire où le ballet, se déplaçant sur la Carte du tendre, bruisse et enchante.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugene Spuller 75003 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/poufs-aux-sentiments/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.facebook.com/faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

©Yvan Clédat – micadanses – Paris ©Yvan Clédat