Festival documentaire : « Les métiers d’art de notre petit pays » Clédat Grandsaigne, 16 septembre 2023, Grandsaigne.

Le « patrimoine vivant » c’est aussi le patrimoine culturel matériel, en particulier les métiers d’art dans la région.

Sous la direction de leur professeur Fred Vitadier, fondateur de l’association les Lulibérins à Saint-Salvadour, les élèves cinéastes de l’école Saint-Sulpice de Paris ont filmé 5 artisans d’art dans leur atelier : le sculpteur bugeacois Bertrand Benoit, la céramiste de l’atelier du Pénitent Blanc de Corrèze Sabine Dorémus, la maître vitrailliste de Bugeat Chantal Godet-Cheneval, la souffleuse de verre d’Uzerche Julie Lefebvre, le relieur d’Orliac de Bar Alexis Longuet.

Sur écran géant dans la nuit de Clédat, ces films seront présentés par les artistes eux-mêmes qui échangeront avec le public.

Clédat est un village du XIIe siècle qui fut pendant des siècles un relais pour les voyageurs et les pèlerins entre les hauteurs du plateau de Millevaches et le pays de Tulle. Attestée dès 1164 dans une bulle du pape, la petite chapelle romane Sainte-Magdeleine était associée à la « Maison des pauvres », hospice fondé par le prieuré-hôpital Saint-Gérald de Limoges.

Plus près de nous, à la fin de l’année 1943, les maquisards de la 432e compagnie de FTP s’installent aux Bordes, en contrebas du village. Le groupe de 25 résistants sera attaqué par les Allemands le 4 mai 1944 ; 2 seront tués, 3 faits prisonniers et déportés, les autres purent s’enfuir.

Les derniers habitants quittent le village en 1963, le laissant isolé et abandonné au milieu de l’immense forêt de résineux de Larfeuil, une nature authentique et mystérieuse propice à la balade découverte et à la méditation.

Jusqu’en 1954, chaque année à la Sainte-Madeleine (22 juillet), un pèlerinage très suivi était organisé pour célébrer les vertus de la « bonne fontaine ». Transport organisé par l’école de Treignac

