Chantier participatif à Grandsaigne Clédat Grandsaigne, 16 septembre 2023, Grandsaigne.

Chantier participatif à Grandsaigne Samedi 16 septembre, 09h30 Clédat Gratuit. Sur inscription. Prévoir chaussures solides (« de sécurité ») et

des gants, des vêtements ne risquant rien. Des pelles, pioches, truelles, massettes… Repas offert.

Conduit par Maisons Paysannes de Corrèze pour la réhabilitation de techniques anciennes « des solutions actuelles pour l’éco-construction» et par Maçonnerie au tuf ; Laurent de Boislorey, formateur expert en

accompagnement de chantier (bâti ancien, écologique et autre construction), vous guidera dans l’utilisation de techniques et outils et matériaux « low tech » écologiques et efficaces.

Pour les enfants, un atelier de fabrication de briques en tuf sera organisé.

Découvrez une exposition d’outils et engins du Moyen Âge, en particulier

une roue de carrier (cage à écureuil).

Clédat 19300 Grandsaigne Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 95 56 10 http://cledat-correze.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 38 43 59 »}] Clédat est un village du XIIe siècle qui fut pendant des siècles un relais pour les voyageurs et les pèlerins entre les hauteurs du plateau de Millevaches et le pays de Tulle. Attestée dès 1164 dans une bulle du pape, la petite chapelle romane Sainte-Magdeleine était associée à la « Maison des pauvres », hospice fondé par le prieuré-hôpital Saint-Gérald de Limoges.

Plus près de nous, à la fin de l’année 1943, les maquisards de la 432e compagnie de FTP s’installent aux Bordes, en contrebas du village. Le groupe de 25 résistants sera attaqué par les Allemands le 4 mai 1944 ; 2 seront tués, 3 faits prisonniers et déportés, les autres purent s’enfuir.

Les derniers habitants quittent le village en 1963, le laissant isolé et abandonné au milieu de l’immense forêt de résineux de Larfeuil, une nature authentique et mystérieuse propice à la balade découverte et à la méditation.

Jusqu’en 1954, chaque année à la Sainte-Madeleine (22 juillet), un pèlerinage très suivi était organisé pour célébrer les vertus de la « bonne fontaine ». Transport organisé par l’école de Treignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©Fred Vitadier