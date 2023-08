Les Pastorales de Clédat : Yoga du Rire Clédat Bonnefond, 26 août 2023, Bonnefond.

Bonnefond,Corrèze

Katia Forner (Nature et Vibrations) vous guidera pour découvrir votre rire et ses bienfaits grâce à des exercices respiratoires dans la clairière du grand rocher. Apportez un tapis de sol, participation libre, pas de réservation. Tout public à partir de 7 ans..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 17:30:00. .

Clédat

Bonnefond 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Katia Forner (Nature et Vibrations) will guide you to discover your laughter and its benefits through breathing exercises in the clearing of the big rock. Bring a floor mat, free participation, no reservations. All ages 7 and up.

Katia Forner (Nature et Vibrations) te guiará en el descubrimiento de tu risa y sus beneficios a través de ejercicios de respiración en el claro de la gran roca. Trae una esterilla, participación libre, no es necesario reservar. A partir de 7 años.

Katia Forner (Nature et Vibrations) wird Sie anleiten, Ihr Lachen und seine Vorteile durch Atemübungen auf der Lichtung des großen Felsens zu entdecken. Bringen Sie eine Isomatte mit. Teilnahme frei, keine Reservierung. Für alle ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de Tourisme Terres de Corrèze