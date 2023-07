Luge sur night Clécy Gliss Clécy, 20 juillet 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Dévalez les pentes de Clécy Gliss en semi-nocturne tous les jeudis de 19h30 à 22h en juillet et août .

Que vous soyez un amateur de sensations fortes ou simplement à la recherche de moments de pur plaisir, préparez-vous à une expérience de luge sur rail d’été qui vous laissera sans voix.

Bar — Restauration sur place : burgers, paninis, frites, glaces, crêpes maison !

Plus d’informations sur notre site internet www.luge-en-normandie.fr.

2023-07-20 19:30:00 fin : 2023-07-20 22:00:00. .

Clécy Gliss La Faverie

Clécy 14570 Calvados Normandie



Take to the slopes at Clécy Gliss every Thursday from 7.30pm to 10pm in July and August.

Whether you’re a thrill-seeker or just looking for some pure fun, get ready for a summer tobogganing experience that will leave you speechless.

Bar ? On-site catering: burgers, paninis, French fries, ice creams, homemade crêpes!

More information on our website www.luge-en-normandie.fr

En julio y agosto, todos los jueves de 19.30 a 22.00 h., disfruta de las pistas nocturnas de Clécy Gliss.

Tanto si le gustan las emociones fuertes como si sólo quiere divertirse, prepárese para una experiencia estival en trineo que le dejará sin palabras.

Bar ? Restauración in situ: hamburguesas, paninis, patatas fritas, helados y crepes caseros

Más información en nuestro sitio web www.luge-en-normandie.fr

Fahren Sie im Juli und August jeden Donnerstag von 19:30 bis 22:00 Uhr halbnächtlich die Hänge von Clécy Gliss hinunter.

Ob Sie nun ein Freund des Nervenkitzels sind oder einfach nur Momente des puren Vergnügens suchen, bereiten Sie sich auf ein Sommer-Schienenrodelerlebnis vor, das Sie sprachlos machen wird.

Bar ? Verpflegung vor Ort: Burger, Paninis, Pommes frites, Eis, hausgemachte Crêpes!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.luge-en-normandie.fr

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité