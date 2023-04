Bourse jouets, puériculture, vêtements Salle des fêtes Clécy Catégories d’évènement: Calvados

Clécy

Bourse jouets, puériculture, vêtements Salle des fêtes, 14 mai 2023, Clécy. Bourse jouets, puériculture, vêtements. Buvette et restauration sur place..

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Salle des fêtes

Clécy 14570 Calvados Normandie



Toys, childcare and clothing market. Refreshments and food on site. Mercado de juguetes, puericultura y ropa. Refrescos y comida in situ. Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kleidung. Getränke und Speisen vor Ort. Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

