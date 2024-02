Cleanwalk Chatellerault mairie Châtellerault, samedi 10 février 2024.

Cleanwalk Chatellerault mairie Châtellerault Vienne

Une Cleanwalk est un ramassage de déchet organisé pour rassembler un maximum de personnes ! Celle ci est organisé par Clean Walker de 13h30 à 16h avec un parcours d’environ 3km ! Prévoir gants et pinces si possible

Une Cleanwalk est un ramassage de déchet organisé pour rassembler un maximum de personnes ! Celle ci est organisé par Clean Walker de 13h30 à 16h avec un parcours d’environ 3km ! Prévoir gants et pinces si possible .

Chatellerault mairie BD blossac

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:30:00

fin : 2024-02-10 16:30:00



L’événement Cleanwalk Châtellerault a été mis à jour le 2024-01-28 par ACAP