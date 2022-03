Cleanchallenge – Nettoyage de printemps Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin Débarrasser ta commune ou ton quartier de tous les détritus pour l’embellir : c’est le défi du clean challenge organisé par le centre Arthur Rimbaud !

Alors n’attends plus ! Enfile tes gants et viens soutenir cette action en faveur de la protection de l’#environnement ! Rendez-vous samedi 26 mars 2022 :

– à 8h, à la mairie d’Innenheim

Relève le défi avec l'Animation Jeunes du Pays de Sainte-Odile. Débarrasser ta commune de tous les détritus pour l'embellir : c'est le défi du clean challenge ! Enfile tes gants et viens soutenir cette action en faveur de la protection de l'#environnement !

