Clean Walk Nantes / Marche écologique / Collecte de déchets Guinguette du Belvédère, 30 avril 2022, Nantes.

2022-04-30

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non

Envie de contribuer à l’amélioration de la propreté de ta ville avec Clean Nantes ?Le samedi 30 avril 2022 à Nantes, une “Clean Walk” est organisée. L’objectif est de collecter les déchets proliférant sur nos bords de Loire. Tout au long de cette marche écologique, des ateliers, de la sensibilisation, de l’information sur l’écologie et le recyclage, seront proposés.La mission ? Préserver la propreté de la ville de Nantes, et plus précisément les bords de Loire. L’objectif principal étant la prise de conscience afin que la démarche écoresponsable devienne automatique.Pourquoi participer ?Tout simplement si vous désirez vous rendre UTILE et défendre une cause à la fois individuelle mais également collective, face au contexte actuel.Où et quand ?Samedi 30 avril 2022 :• 14h à 16h : marche écologique/collecte de déchets (départ 23 Bd Gaston Doumergue à Nantes)• 16h à 18h : rassemblement à la Guinguette du Belvédères (23 Bd Gaston Doumergue à Nantes)Inscription gratuite depuis le formulaire internet : https://forms.office.com/r/4YQgmpQaS7 Organisée par 4 étudiants en Master au sein de l’Ecole Nantaise de Commerce (ENC) et du CNAM Pays de la Loire, à Nantes, en partenariat avec Plastic Pickup (association de marche écologique à Nantes). Instagram : @cleannantes44Adresse électronique : cleannantes44@gmail.comÉvènement Facebook : CLEAN NANTES

Guinguette du Belvédère Île de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/guinguettedubelvedere/?ref=page_internal