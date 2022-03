Clean Walk Incinérateur de Cenon Cenon Catégories d’évènement: Cenon

L’objectif de la Clean Walk? sensibliser les habitants au respect de l’environnement de manière ludique animée par Slowfest. Après un trajet au départ de l’incinérateur de la Marègue, les ambassadeurs, vous invitent à poursuivre l’après-midi au Parc Palmer (parking) où sont prévues diverses animations: * Village associatif en présence d’associations liées au dévelopement durable * Pesée et bilan de la collecte * Goûter zéro déchet

Gratuit / Sur inscription

Au départ de l’incinérateur, les volontaires d’Unis-Cité vous donne rendez-vous pour une Clean Walk. Une marche citoyenne et ludique de ramassage des déchets pour sensibiliser à l’environnement. Incinérateur de Cenon Rue Jean Cocteau 33150 Cenon Cenon La Marègue Gironde

