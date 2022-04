Clean walk Bottière Chenaie Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Deviens le super-héros du quartier Doulon-Gohars. Rejoins-nous pour la Clean Walk (collecte participative de déchets) le samedi 30 avril 202 à 14h devant la médiathèque Floresca Guépin. Apporte tes gants et ta pince à déchets si tu en as. N’hésite pas à venir avec ton plus beau costume de super héros ! Organisé par l’association de parents d’élèves de l’école Julien Gracq. Médiathèque Est Floresca Guépin adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

