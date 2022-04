Clean Up Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Clean Up Quartier de Saint Maurice Pellevoisin, 30 avril 2022, Lille. Clean Up

Quartier de Saint Maurice Pellevoisin, le samedi 30 avril à 10:30

La mission du World Cleanup Day consiste aussi et surtout à attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages. Si si ! Vous voyez les petits déchets jonchants les devants de votre restaurant préféré ou les détritus délaissés sur votre chemin de promenade voire même les tas de déchets bien volumineux dans les rues ou les abords des autoroutes… **Bref, les habitants de Saint Maurice Pellevoisin vous donnent rendez-vous le 30 avril 2022 (de 10h30 à 12h30) pour rendre le quartier plus propre!!!**

gratuit

Propreté Quartier de Saint Maurice Pellevoisin lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T12:03:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Adresse lille Ville Lille lieuville Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Departement Nord

Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Clean Up Quartier de Saint Maurice Pellevoisin 2022-04-30 was last modified: by Clean Up Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Quartier de Saint Maurice Pellevoisin 30 avril 2022 lille Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille

Lille Nord