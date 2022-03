Clean-up de printemps à Wazemmes les Halles de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Clean-up de printemps à Wazemmes

les Halles de Wazemmes, le samedi 26 mars à 14:30

Initiative du Conseil de Quartier ouverte à tous les habitants Wazemmes propre propose un cadre d’action collectif pour mener des campagnes sur la propreté. Au programme, pochoirs, ramassage et tri des déchets, sensibilisation des passants. L’occasion de sortir leur nouveau “mégotmètre”. **De 14h30 à 16h, rendez-vous devant les Halles avec vos gants, Wazemmes propre s’occupe du matériel.** Un clean up de printemps dans le quartier de Wazemmes. les Halles de Wazemmes place de la Nouvelle Aventure lille Lille Wazemmes Nord

