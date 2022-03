Clean Up dans la Baie du Mont-Saint-Michel Roz-sur-Couesnon, 26 mars 2022, Roz-sur-Couesnon.

Clean Up dans la Baie du Mont-Saint-Michel Maison des Polders 3 Rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon

2022-03-26 – 2022-03-26 Maison des Polders 3 Rue des Mondrins

Roz-sur-Couesnon Ille-et-Vilaine Roz-sur-Couesnon

Un Clean-Up The SeaCleaners, c’est quoi ?

Un moment 100% volontaire et ouvert à tous pour ramasser ensemble un maximum de déchets et échanger sur les problématiques de gestion des déchets.

L’objectif ?

Sensibiliser le plus grand nombre aux conséquences néfastes de la pollution plastique en prenant pour décor la Baie du Mont-Saint-Michel, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco et pourtant touchée par la problématique des déchets.

Pourquoi y participer ?

Cette initiative est totalement volontaire et ne fait appel qu’à la curiosité et à la sensibilité de tous ceux qui vivent et/ou travaillent au cœur de la Baie du Mont et qui se sentent concernés par la protection des océans.

C’est l’occasion de découvrir la Baie sous un autre regard et de s’engager pour mieux sensibiliser le public par la suite.

https://www.theseacleaners.org/fr/accueil/

Maison des Polders 3 Rue des Mondrins Roz-sur-Couesnon

