[http://www.worldcleanupday.com](http://www.worldcleanupday.com)CleanUp (ramassage citoyen de déchets) sur la zone des Provinces à Olivet, le dimanche 19 septembre, de 10h00 à 12h00. Cette action intervient dans le cadre du World CleanUp Day (www.worldcleanupday.com) et sera réalisée en partenariat avec Kiloutou, Orléans Zéro Plastic, GEO et les Septors de Saran. Nous vous invitons à vous joindre à cette démarche responsable et conviviale dans le respect des gestes barrières. Rendez-vous devant la FFB45 au 135 rue Jacques Charles – 45160 Olivet, siège de notre association, avec un masque et une paire de gant (de jardinage de préférence). N’hésitez pas à communiquer autour de vous ! Pour toutes questions vous pouvez nous contacter au 07.86.88.19.39 ou 07.80.93.89.46.

Entrée libre

