Clean These Woods nettoie Compiègne

Organisé par Clean These Woods. Ils vous attendent nombreux pour ramasser, nettoyer, partager, rigoler et encore pleins d'autres choses, la planète a besoin de nous ! Le jour de l'évènement, venez avec votre tenue de combat, quelques sacs, des gants et hop, nous sommes partis! Pour info, nous avons toujours des gants à vous prêter si jamais, pas d'inquiétude, Clean These Woods s'occupe de tout. Pour finir en beauté, petit rituel sympathique, nous partageons ensuite un coup dans le centre ville de Compiègne ! Le lieu de l'évènement sera communiqué une semaine avant, restez connecté.es. cleanthesewoods@gmail.com https://www.facebook.com/CleanTheseWoods/

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Compiègne Adresse Ville Compiègne lieuville Compiègne