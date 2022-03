Clean ta planète Sausset-les-Pins, 19 mars 2022, Sausset-les-Pins.

Clean ta planète Sausset-les-Pins

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19 12:00:00

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Les moyens d’actions sont notamment la pédagogie, le nettoyage de plages, de l’espace naturel et urbain, le reboisement, la protection du bien-être animal, l’organisation de conférences, la distribution de produits éco-responsables, la participation aux événements locaux pour les rendre éco-responsables et plus généralement toute activité dont l’objet est le respect du vivant.

L’association Les Perles de la Côte Bleue a pour but de sensibiliser à l’impact de l’humain sur l’environnement.

lesperlesdelacotebleue@gmail.com +33 6 14 36 07 42

Sausset-les-Pins

