Clean My Calanques Festival Marseille 16e Arrondissement, 22 mai 2022

Clean My Calanques Festival Baou 1 av. de l’Argilité Marseille 16e Arrondissement

2022-05-22 – 2022-05-22 Baou 1 av. de l’Argilité

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 25 Clean My Calanques et le Baou s’associent pour vous proposer un événement en journée format festival. Tout comme Le Baou, l’association transmet des valeurs d’acceptation, de partage et d’amour…



Que l’on soit écolo d’un jour ou de toujours, l’essentiel c’est de se réunir pour vivre des moments inoubliables !



Pour ce premier festival en partenariat avec Clean My Calanques, il n’y aura aucuns déchets en vue : les artistes ont été choisis aux petits soins pour cette soirée de folie.



Line Up :



• In’oubliables : In’oubliables est basé sur l’univers artistique des Dj locaux ou internationaux.

Aux travers de leurs évènements, podcasts ou live stream autour des musiques house techno, ils rassemblent leur public créant une véritable symbiose entre les lieux et la musique.



• Moussa : Il a fait la première partie d’Odezenne en mars 2022, style indépendant, dernier single “hembebeck” fait partie de l’album “premier” qui contient le single “mauvais sens” qui est un de ses plus gros succès. Guitariste, chanteur et compositeur, Moussa est très apprécié de son public grâce à son flow naturel et bienveillant.



• Jäde : Jeune, libre et espiègle, Jäde se dessine une place dans la trap. Entreune écriture fraîche, légère, et une scansion aérienne pleine d’allure surun rythme chaloupé,”Lipstick” annonce sa prochaine mixtape, Météo, attendue pour le printemps prochain.



• J9ueve : J9ueve est un artiste chanteur/rappeur. Son EP “illusion” est disponible depuis février 2022, Il contient le morceau “flou” qui reste un des ses meilleurs succès. Il apparaît dans l’album de Jäde dans le morceau “bon acteur” qui est le top 1 écoute des deux artistes. Le style de J9ueve se rapproche d’un mélange entre hip-hop et rap.



• Isha : Isha, l’un des rappeurs les plus influents de la scène belge, revient en force en 2022 avec u npremier album et une grande tournée en France, en Belgique et en Suisse. Après le succès de son triptyque La Vie Augmente et de l’EP au titre équivoque “Faites pas chier j’prépare un album”, il nous offre dans Labrador Bleu une immersion dans un chemin de vie marqué par la violence, l’amour et la rédemption, entre ombre et lumière. Un parcours qui n’est pas nécessairement le sien mais qui est le parcours difficile des gens qui lui ressemblent, précise-t-il.



• Boombass (Cassius) : Entre l’ombre et la lumière, il est au cœur des deux dernières révolutions musicales. Hubert Blanc-Francard alias BoomBassa vécu de l’intérieur dès le début des années 90, l’émergence du hip-hop et des musiques électroniques dans notre pays, mais aussi son rayonnement à l’international, la célèbre “French Touch” Un an plus tard, BoomBass renaît avec le bien nommé EP “Le Virage”, entre Gainsbourg et Acid-House. Le nouveau départ d’un artiste unique qui porte en lui la force salvatrice de la musique. Parce qu’il est musique.



• NTDT : Producteur de musique et de film NTDT est un dj électro, son dernier single “joy” est sorti en avril 2022.



• Melokolektiv : Un DJ électro-house, au style indi dance allant au club techno notamment connu pour ses remix en feat avec azzur musique, Melokoletkiv est un dj reconnu pour son style unique de musique électronique.



Alors ? Prêt à être plus chaud que le climat ?

Clean My Calanques et le Baou s’associent pour vous proposer un événement en journée format festival le 22 mai.

https://www.cleanmycalanques.fr/

Baou 1 av. de l'Argilité Marseille 16e Arrondissement

