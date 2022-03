Clean Data Day Cobalt, 17 mars 2022, Poitiers.

Aujourd’hui on parle souvent de la réduction des déchets, mais on oublie souvent de parler des “déchets” numériques, qui ont également une réelle influence sur la planète. Cobalt propose donc un moment dédié au nettoyage de nos données ! Le principe ? Supprimer tous ensemble nos données digitales non essentielles (emails, fichiers, discussions…) ! Venez avec votre sandwich et cleanez vos données ! Intervenante : **Kassandra Bigot** Récemment diplômée d’économie appliquée à l’Université de Poitiers, elle a choisi le sujet de la sobriété et de la responsabilité numérique pour la réalisation d’une thèse au sein du SPN. Consciente de l’urgence écologique, la sobriété et responsabilité numérique lui ont permis de s’approprier le sujet du réchauffement climatique et du développement durable sous un autre prisme, celui du numérique. **Gratuit, sur inscription :** [https://docs.google.com/forms/d/18J7AZGDbemnMAPs1pyZXYGOlG3XaIFJeUFlRGaN4AQQ/prefill](https://docs.google.com/forms/d/18J7AZGDbemnMAPs1pyZXYGOlG3XaIFJeUFlRGaN4AQQ/prefill) **À Cobalt, 5 Rue Victor Hugo, Poitiers** **Organisé par le SPN** Pour participer en présentiel, merci de présenter un **pass vaccinal valide** ! Retrouvez toute la programmation événementielle de Cobalt ici : [https://www.cobaltpoitiers.fr/programmation/](https://www.cobaltpoitiers.fr/programmation/)

