Cléa Coudsi et Eric Herbin / Paysages prêts-à-monter artconnexion, 8 septembre 2021, Lille.

Cléa Coudsi et Eric Herbin / Paysages prêts-à-monter

du mercredi 8 septembre au samedi 9 octobre à artconnexion

Exposition réalisée en collaboration avec l’AMPAVE (Association Mémoire Patrimoine et Activités de la Voie d’Eau) L’AMPAVE est une association de loi 1901 basée à Douai dont l’objet est de transmettre un autre regard sur la voie d’eau et le transport fluvial. L’association entretient la mémoire du passé tout en préparant celle d’aujourd’hui pour les générations futures. Pour célébrer les 10 ans de l’AMPAVE, les adhérents ont souhaité passer commande d’une œuvre qui évoque la mémoire de la batellerie et du transport fluvial, qui décrit « la vie du bateau » et l’attachement particulier qu’ont les bateliers pour leur péniche. A travers cette œuvre, ils veulent valoriser un métier qui constitue une vie si atypique et par ailleurs, en pleine mutation. Dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires*, artconnexion a proposé aux membres de confier cette commande d’œuvre d’art aux artistes Cléa Coudsi et Eric Herbin. Dans l’exposition _Paysages prêts-à-monter_, les artistes présentent différents éléments de l’étude réalisée pour la commande artistique avec des prototypes, des livres-maquettes, des supports photographiques ainsi que des éléments d’archives – une immersion poétique dans l’univers de la batellerie et du transport fluvial. *L’action des Nouveaux commanditaires permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet. artconnexion est médiateur-producteur agréé par la Fondation de France pour l’action Nouveaux commanditaires pour les régions Hauts-de-France et Normandie et le nord de l’Europe.

Entrée libre

Dans l’exposition Paysages prêts-à-monter, Cléa Coudsi et Eric Herbin présentent l’étude réalisée pour la commande artistique de l’Association Mémoire Patrimoine et Activités de la Voie d’Eau

artconnexion 9 rue du cirque, 59800, Lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-09T15:00:00 2021-09-09T18:00:00;2021-09-10T15:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T18:00:00;2021-09-15T15:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-16T15:00:00 2021-09-16T18:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T15:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T15:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T15:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T18:00:00