Cléa cloture, 10 mai 2022

– Matthieu Brard et Yves Vandenbussche, artistes CLEA à la Communauté de Communes des 7 Vallées vous donne rendez-vous pour la clôture des actions du CLEA ce vendredi 6 mai !

Au programme :

– Aubade à 18H00. – Exposition de photographies “Phôné” à 19H00.

– Conte musical médiéval “Robin et Marion” avec les élèves de l’école de musique à 20H15.

culturepatrimoinetourisme@7vallees-comm.fr +33 3 21 47 27 53 https://7vallees.fr/

