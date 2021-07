Cléder Cléder Cléder, Finistère Clé d’Air Rando Cléder Cléder Catégories d’évènement: Cléder

Finistère

Clé d’Air Rando Cléder, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Cléder. Clé d’Air Rando 2021-07-07 13:30:00 – 2021-12-30 Place d’Ashburton Parking de la salle omnisports

Cléder Finistère L’association Clé d’Air Rando propose tous les mercredis après-midi, toute l’année, une marche.

Départ en covoiturage de la place Ashburton- parking salle omnisports.

Trois groupes : allures soutenue, modérée, douce.

Covoiturage possible avec masque.

gilmo.milin@orange.fr https://clederando.sportsregions.fr/

