Vente de plants, marché festif et soirée pizzas! Clayrac Bio, 20 septembre 2023, Bio.

Bio,Lot

Vente de légumes, plants et aromates. Marché festif et artisanal. Pizzas cuites au four à pain, à déguster sur place ou à emporter !

17h-18h visite de la nouvelle pépinière d’arbres fruitiers.

2023-09-20 17:00:00 fin : 2023-09-20 20:00:00. EUR.

Clayrac

Bio 46500 Lot Occitanie



Sale of vegetables, plants and herbs. Festive craft market. Pizzas baked in a bread oven, to eat in or take away!

17h-18h visit to the new fruit tree nursery

Venta de verduras, plantas y hierbas aromáticas. Mercado festivo de artesanía. Pizzas al horno de pan, para comer o llevar

17.00-18.00 visita al nuevo vivero de árboles frutales

Verkauf von Gemüse, Setzlingen und Kräutern. Festlicher und handwerklicher Markt. Im Steinofen gebackene Pizzas, zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen!

17:00-18:00 Uhr Besuch der neuen Obstbaumschule

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne