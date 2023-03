Concert « Gloria » de Vivaldi, chants sacrés et gospels Claye-Souilly Meslay-le-Vidame Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Concert « Gloria » de Vivaldi, chants sacrés et gospels Claye-Souilly, 2 avril 2023, Meslay-le-Vidame. Concert « Gloria » de Vivaldi, chants sacrés et gospels Dimanche 2 avril, 17h00 Claye-Souilly Entrée libre. Libre participation aux frais. Après le « King Arthur » d’Henry Purcell, le chœur du Conservatoire de Château-Thierry, dirigé par Sanae Rodière, et le Chœur Résonance de Claye-Souilly, dirigé par Clément Piraux, se retrouvent pour donner ensemble une autre grande œuvre du Baroque :

le « GLORIA RV589 » d’ Antonio VIVALDI Ils seront accompagnés par un orchestre de chambre (Quatuor à cordes, hautbois, basse continue)

Le programme sera agrémenté par quelques pièces instrumentales, chants sacrés et gospels, afin de créer une diversité musicale, chère au cœur de cet ensemble. Claye-Souilly Eglise Saint-Etienne Meslay-le-Vidame 28360 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T17:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 Musique Classique © Chœur Résonance

