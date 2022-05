15ème Salon des Vins et Terroirs Rotary les 5 et 6 novembre 2022 à Claye-Souilly (77) Gymnase Des Tourelles Claye-Souilly Catégories d’évènement: Claye-Souilly

15ème Salon des Vins et Terroirs Rotary les 5 et 6 novembre 2022 à Claye-Souilly (77) Gymnase Des Tourelles, 5 novembre 2022 10:00, Claye-Souilly. 5 et 6 novembre Sur place Entrée Libre http://uniser.reseaux-business.com/, 06 80 05 55 32, communication.uniser@gmail.com Sur 2 jours, les 5 et 6 novembre prochain, c’est environ 35 à 40 exposants et autant de bénévoles dans un format convivial ! (Gymnase Des Tourelles, 28 Allée André Benoist, 77410 Claye-Souilly) Sur 2 jours, les 5 et 6 novembre prochain, c’est environ 35 à 40 exposants et autant de bénévoles dans un format convivial ! (Gymnase Des Tourelles, 28 Allée André Benoist, 77410 Claye-Souilly) Les organisateurs vous proposent une balade en faisant voyager les visiteurs à travers nos régions viticoles mais aussi dans les différents terroirs de France et d’ailleurs.

Les exposants présenteront leurs spécialités à déguster sur place ou à emporter. Les visiteurs pourront déjeuner dans le très convivial espace du « Bar à huîtres ».

Nombreux lots à gagner ! Labellisé « Goût de France » en 2019 (initiative du Ministère de l’Economie et des Finances), depuis 2007, les bénéfices de la journée permettent d’aider principalement la recherche médicale au profit de l’ARSEP pour la lutte contre la Sclérose en Plaques. 8 Clubs Rotary du District 1770 s’unissent sur cette journée : RC Le Bourget/Aulnay, RC Bobigny, RC Dammartin-en-Goële, RC Gonesse, RC Le Raincy/Villemomble, RC Clayes-Souilly/Roissy CDG, RC Villepinte Expositions, RC Le Bourget Aéroport.

Cette action Rotarienne est réalisée avec l’aide de la ville de Claye-Souilly, les scouts Le Raincy/Villemomble, … http://uniser.reseaux-business.com/

Horaires : Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18h / Entrée Libre
Gymnase Des Tourelles
Allée André Benoist, 77410 Claye-Souilly

dimanche 6 novembre – 10h00 à 18h00

